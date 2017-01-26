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Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос»

Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос».

Артур Гаспарян

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Тула

Тульскому мальчику с ДЦП подарили коляску

Девятилетний Илья любит смотреть мультики и играть, а еще мечтает стать Суперменом. Путь к этим и другим мечтам преграждает лишь болезнь – детский церебральный паралич. Недавно Илья лишился и возможности передвигаться – сломалась старая коляска…
Софья Медведева

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Появилось видео британских истребителей, пролетающих над "Адмиралом Кузнецовым" в Ла-Манше
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Украина, пожалуй, единственная республика на постсоветском пространстве, которая резко возвращается в «совок». Это не сталинский, и даже не «развитой социализм». Украинский «совок» - это герои Даниилы Хармса, у которого «Гоголь переоделся Пушкиным», а «Лев Толстой очень любил детей».

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками
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В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками

В ближайший месяц в центре Москвы появятся новые дорожные знаки. Указатели уменьшатся в размере и должны будут совмещать в себе сразу несколько прежних знаков: например, «Парковка» и «Платная парковка». При этом частично уберут указатели, запрещающие стоянку, и информационные таблички. Перемены затеяны с простой целью: улучшить внешний вид улиц.
Любовь Кулябко

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Подмосковье

В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз
В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз

Крупная коммунальная авария, которая произошла в ночь на 26 января в подмосковном Ступино, оставила без отопления и горячего водоснабжения полгорода.
Светлана Осипова

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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей
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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей

Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.

Роксана Родионова
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