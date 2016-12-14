Путин в новогоднем обращении-2017 рассказал, как стать волшебником На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником. MK.RU

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Путин довел Пескова до "суицидального" состояния Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об одном эпизоде общения с Владимиром Путиным, когда находился в "суицидальном" состоянии. Оказалось, что глава государства поймал своего помощника спящим во время Послания Федеральному Собранию. Остап Жуков

Расула Мирзаева прооперировали после стрельбы в Москве Бойца ММА Расула Мирзаева прооперировали в московской больнице. Ранее сообщалось, что его расстреляли возле подъезда трое неизвестных. Они также нанесли спортсмену несколько ударов битой. При этом активное сопротивление бойца, возможно, спасло ему жизнь, так как не выдержав его натиска нападавшие сбежали. Сейчас полиция их разыскивает. Арсений Томин

Опубликовано видео страданий Карлсена на церемонии награждения ЧМ по блицу В Сети появилось видео с церемония награждения ЧМ по блицу, в котором победу одержал российской шахматист Сергей Карякин. Чемпион мира Магнус Карлсен также участвовал в этом турнире, но на этот раз одолеть россиянина не смог и занял второе место. Телекамера запечатлела, как раздосадованный норвежец с гримасой боли махнул рукой и досрочно покинул церемонию. MK.RU