Россияне в знак протеста могут отказаться от участия в «Дакаре» В эти дни в Асунсьоне проходит традиционное ралли «Дакар», и тревожные новости доходят из парагвайской столицы: гендиректор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин пожаловался, что организаторы пытаются исключить российских участников из числа лидеров в зачете грузовиков. Для этого они в очередной раз меняют техрегламент: с 2019 года автомобили в классе грузовиков смогут использовать только 13-литровые моторы, тогда как отечественные "КамАЗы" оснащены 16-литровыми двигателями. Елена Мильчановска

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

США ввели санкции против Бастрыкина Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти россиян, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина, предпринимателей Александра Лугового, Дмитрия Ковтуна и др. Санкции вводятся на основании принятого ранее "Акта Магнитского". MK.RU

Интрига первой встречи Путина и Трампа грозит затянуться на полгода Владимир Путин и Дональд Трамп, несмотря на обоюдное желание поскорее заняться восстановлением российско-американских отношений, не планируют встречаться до 20 января. На инаугурации 45-го президента США Россию по сложившейся традиции будет представлять посол, после чего, по словам Дмитрия Пескова, начнется «тщательная и аккуратная подготовка» контакта на высшем уровне. Чтобы такой контакт состоялся в ближайшее время, Москве и Вашингтону необходимо срочно найти повод. Елена Егорова