Песков прокомментировал предложение Трампа по сокращению ядерного воооружения Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций. Лиза Дубровская

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Павленский прокомментировал подозрения в изнасиловании: «В тот вечер мы общались» видео Вокруг Петра Павленского разгорелся очередной скандал. Против акциониста и его соратницы Оксаны Шалыгиной главк СК по Москве проводит доследственную проверку по двум статьям, одна из которых 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Заявление об изнасиловании написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Супруги не дождались хода дела и уехали с детьми во Францию, где просят политического убежища. Мы дозвонились Петру Павленскому. Ксения Коробейникова

Шокированный пилот турецкого «Боинга» перед смертью сам обошел место катастрофы видео Появились жуткие подробности первых минут после падения грузового «Боинга» в дачном поселке возле киргизского аэропорта Манас. Ранее уже сообщалось, что один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив. Но, как оказалось, он еще и самостоятельно выбрался из-под обломков. Егор Гаврилов