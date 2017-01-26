Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос» Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос». Артур Гаспарян

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Киев потребовал своего присутствия на переговорах Путина с Трампом Киев должен иметь право голоса на всех переговорах между Россией и США, если они касаются вопроса перемирия в Донбассе. Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп попросту проигнорирует их интересы. Егор Гаврилов

Трамп поведал об эффективности пыток задержанных Президент США Дональд Трамп оправдал применение пыток в отношении подозреваемых в терроризме, так как они, по его словам, доказали свою эффективность. Скандальное заявление было сделано в эфире телеканала ABC News. Анатолий Ильин