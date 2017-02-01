Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Поиграть в «войнушку»: ужесточение границы связано со странной политикой Белоруссии Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля. Любовь Кулябко

Агент об аресте офицеров ФСБ: предателей ловили на американские магнитофоны Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил, что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками. Елена Мильчановска

Разжалобить Трампа: «обстрелянный» над Черным морем самолет летел «вверх ногами» Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек. Любовь Кулябко