Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки
Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...
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Девятилетний Илья любит смотреть мультики и играть, а еще мечтает стать Суперменом. Путь к этим и другим мечтам преграждает лишь болезнь – детский церебральный паралич. Недавно Илья лишился и возможности передвигаться – сломалась старая коляска…
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"Укры, уходите": жительница Авдеевки разозлила украинских блогеров
В соцсетях разгорелся спор вокруг видео, на котором пенсионерка выразила свое недовольство присутствием украинских военных в Авдеевке. Напомним, что населенный пункт находится под контролем Киева, а накануне в нем были замечены танки ВСУ.
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ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Как отмечают эксперты, такое решение ЦБ вполне соответствует нынешней политике властей. Как известно, сейчас правительство и ЦБ прикладывают все усилия для снижения инфляции любыми способами. И и им уже удалось обуздать рост цен, который по итогам 2016 года составил рекордно низкие 5,4%. Однако, сохранение ставки - это палка о двух концах. В погоне за низкой инфляцией власти подавляют развитие российской экономики.
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Журналист
Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».
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Солдат ДНР разоблачил фиктивную эвакуацию жителей Донецка
Сражающийся на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики Анатолий Гелюх рассказал на своей странице «ВКонтакте» о фиктивной эвакуации, специально для журналистов устроенной властями в Донецке.
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Регина Шамс провела в Свято-Никольском Черноостровском монастыре 5 лет. О диких нравах, царящих в этой обители, возглавляемой игуменьей Николаей, недавно рассказала в своей откровенной книге-исповеди Мария Кикоть. Но история Регины намного драматичней: ее судьбу в полной мере разделила и маленькая дочь Диана, которая все эти годы воспитывалась в монастырском приюте. Жизнь в закрытом сообществе стала для обеих чудовищным испытанием, требующим долгой реабилитации, как после тяжелой болезни.
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Через несколько минут в 150 метрах от него появилась кошка. Сначала она перепрыгнула придорожную канаву,...
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Cамое главное – это смена рисунка игры. При этом менять полезно не только частоту колебаний, но и скорость...
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В ближайшее воскресенье на территории некрополя одного из древнейших монастырей Москвы — Спасо-Андроникова — захоронят останки знаменитых москвичей, в числе которых герои Куликовской битвы, градоначальники и великие князья. Эти черепа и кости журналисты недавно отбивали у голодных собак. А еще мы разворачивали грузовики, везущие их на мусорную свалку…
И вот наконец — победа?
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Шестерых браконьеров, убивших оленя, задержали на днях сотрудники полиции в Шатурском районе Подмосковья неподалеку от деревни Бородино. Вину за смерть животного взял на себя один из нарушителей, и в обозримом будущем ему придется предстать перед судом.
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Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.
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Третьяковская галерея погрузит Москву в эпоху «шестидесятников» с любовью
Какие планы на 14 февраля? Если, как завещано праздником, — любовь, то в нее можно окунуться в Третьяковской галерее на Крымском Валу, где запустят грандиозную по масштабу выставку «Оттепель». Проект в равной мере просветительский и эстетический, передаст дух эпохи, в которой царили любовь, свобода и чистота после дождя...
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С сегодняшнего вечера в небе над Москвой будет видна МКС
Жители Москвы и ряда других российских городов с 3 по 15 февраля смогут увидеть в ночном небе Международную космическую станцию, если этому не помешают погодные условия. Наблюдать за МКС невооруженным глазом будет даже проще, чем с помощью биноклей и любительских телескопов. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на Московский планетарий.
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Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Известный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2016 года. Неожиданностей не произошло: первую строчку занимает Криштиану Роналду, который опередил своего главного соперника — Лионеля Месси.
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