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В Твиттере появились сообщения о ранении Трампа при покушении фото

В Твиттере телеканала BBC Нортгемптон появилось сообщение о покушении на Трампа. Сообщалось, что президент США ранен в руку.

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 Опубликовано историческое видео танца Трампа с супругой на балу
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Барак Обама — победитель
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Тула

Тульскому мальчику с ДЦП подарили коляску

Девятилетний Илья любит смотреть мультики и играть, а еще мечтает стать Суперменом. Путь к этим и другим мечтам преграждает лишь болезнь – детский церебральный паралич. Недавно Илья лишился и возможности передвигаться – сломалась старая коляска…
Софья Медведева

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Толпы противников Трампа устроили впечатляющие беспорядки в Вашингоне
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– Колдовали против меня… злой Бара(к)башка да ведьма Хиллария. Хотели мешок мой украсть, да оленей заморить. Да помогла мне Лисичка-сестричка FOX, да добрая фея Симония ЭрТэрова. 

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

За убийство на Хованском кладбище будут отвечать не все
За убийство на Хованском кладбище будут отвечать не все

Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, арестованный из-за побоища на Хованском кладбище в Москве, и еще двое фигурантов этого дела оказались непричастны к организации убийства троих рабочих. Как рассказал «МК» адвокат одного из обвиняемых Михаил Карапетян, к такому выводу пришли следователи.
Елена Васильченко

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Подмосковье

Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами
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Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции.
Ева Меркачева

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МК в регионах

Крещенский лед затрещал под ногами жителей Петрозаводска
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Крещенский лед затрещал под ногами жителей Петрозаводска. Фоторепортаж

Минувшей ночью жители карельской столицы, практикующие холодные купания в Крещенскую ночь, насладились этим по полной. Правда, наступившая оттепель добавила экстрима.

Максим Берштейн
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