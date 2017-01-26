Киев потребовал своего присутствия на переговорах Путина с Трампом Киев должен иметь право голоса на всех переговорах между Россией и США, если они касаются вопроса перемирия в Донбассе. Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп попросту проигнорирует их интересы. Егор Гаврилов

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос» Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос». Артур Гаспарян

Трамп поведал об эффективности пыток задержанных Президент США Дональд Трамп оправдал применение пыток в отношении подозреваемых в терроризме, так как они, по его словам, доказали свою эффективность. Скандальное заявление было сделано в эфире телеканала ABC News. Анатолий Ильин