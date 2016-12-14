Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

СБУ обвинила российские спецслужбы в покушении на украинского депутата Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на депутата Верховной рады. Фамилия депутата не называется. Украинские спецслужбы утверждают, что покушение курировал "боевик ЛНР" с территории России и к этому может быть причастна ФСБ РФ. Комментариев от российских официальных лиц пока нет. Арсений Томин

Стратегические бомбардировщики нанесли удар по Сирии с территории РФ Минобороны России сообщило о новой операции против террористов в Сирии. В субботу 21 января удар по лагерям боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор был нанесен шесть дальними бомбардировщиками Ту-22м3. При этом "стратеги" взлетели с российских баз, а уже на территории Сирии их прикрытие осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Михаил Верный

За кулисами инаугурации Трампа: что думают о нем американцы фото Всем знакома церемония вступления в должность президента России: кортеж следует в Большой Кремлевский дворец, где глава государства в присутствии довольно небольшого количества граждан приносит присягу на Конституции. В США торжественные мероприятия проходят совсем не так как в России – это своего рода национальный праздник, на который приезжают гости со всей страны, их счет идет на миллионы. Валерия Маркова