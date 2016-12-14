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Песков прокомментировал предложение Трампа по сокращению ядерного воооружения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций.

Лиза Дубровская

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Тула

Тульскому мальчику с ДЦП подарили коляску

Девятилетний Илья любит смотреть мультики и играть, а еще мечтает стать Суперменом. Путь к этим и другим мечтам преграждает лишь болезнь – детский церебральный паралич. Недавно Илья лишился и возможности передвигаться – сломалась старая коляска…
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Медиаидеолог & публицист

15 января «широкая общественность» проигнорировала очередную годовщину знакового события из обоймы «борьбы с кровавым режЫмом»: годовщина номинации Pussy Riot музыкальную награду NME Awards в категориях «Герой года» и «Музыкальный момент года» (освобождение участниц) в целом не отмечена. А ведь пару лет назад казалось, что девицы стали отменными ньюсмейкерами:

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

Пешеходы раскритиковали идею пустить сегвеи на велодорожки
Пешеходы раскритиковали идею пустить сегвеи на велодорожки

Сделать движение сегвеев и гироскутеров на улицах столицы более упорядоченным намерены депутаты Мосгордумы. В ближайшее время они определят, где могут ездить эти транспортные средства, упоминания которых пока даже нет в ПДД. Возможно, их пустят на велодорожки.
Екатерина Степанова

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Подмосковье

Символ 2017 года как продолжатель и защитник куриного племени
Символ 2017 года как продолжатель и защитник куриного племени

Если где все и знают о петухе, так это, конечно, в подмосковном ВНИИ птицеводства, главном отечественном штабе по развитию и процветанию отрасли. «МК» побеседовал о символе 2017 года с руководителем экспериментального хозяйства этого научного учреждения Дмитрием Аншаковым.
Владимир Быков

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МК в регионах

Томских чиновников заподозрили в дефиците совести
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Томских чиновников заподозрили в дефиците совести

Напомним, в отношении МУП «Спецавтохозяйство» Томска» возбуждено четыре уголовных дела. Все – по материалам городской Счетной палаты. Правда сайт этого органа прикрыли «по техническим причинам» сразу после опубликования пресс-релиза о проверке, ведь их сервер стоит в мэрии… Опытные журналисты успели скопировать пресс-релиз ревизоров. Языком цифр там было изложено большинство из того, что рабочие «САХа» рассказывали журналистам на встречах…

Василий ЕРЕМИН
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