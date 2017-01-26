Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос»
Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос».
Только в «МК»
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