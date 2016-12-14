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Россияне в знак протеста могут отказаться от участия в «Дакаре»

В эти дни в Асунсьоне проходит традиционное ралли «Дакар», и тревожные новости доходят из парагвайской столицы: гендиректор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин пожаловался, что организаторы пытаются исключить российских участников из числа лидеров в зачете грузовиков. Для этого они в очередной раз меняют техрегламент: с 2019 года автомобили в классе грузовиков смогут использовать только 13-литровые моторы, тогда как отечественные "КамАЗы" оснащены 16-литровыми двигателями.

Елена Мильчановска

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Тула

Тульскому мальчику с ДЦП подарили коляску

Девятилетний Илья любит смотреть мультики и играть, а еще мечтает стать Суперменом. Путь к этим и другим мечтам преграждает лишь болезнь – детский церебральный паралич. Недавно Илья лишился и возможности передвигаться – сломалась старая коляска…
Софья Медведева

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Член Общественной палаты РФ

Ровно два года назад я написал рекомендации по изменению критериев социальной политики в нашей стране. К сожалению, они остаются невостребованными и по сей день. А сколько можно было бы сделать полезного и нужного для России! 

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Москва

Московские торговцы брезгливо отказались спасать собак от мороза
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Московские торговцы брезгливо отказались спасать собак от мороза

В Стамбуле, где уже несколько дней держатся аномальные холода и не прекращается снегопад, в помещения бутиков, кафе и торговых центров стали впускать замерзающих бездомных животных. Фотографии, где около витрин под пледами на картоне греются собаки, собрали огромное количество лайков. «МК» решил выяснить, готовы ли наши магазины и кафе предоставить в 30 градусный мороз временный приют бездомным животным?
Светлана Самоделова

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Подмосковье

«Произвол управляющей компании»: власти объяснили причины замерзания Красногорска
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«Произвол управляющей компании»: власти объяснили причины замерзания Красногорска

Не успели жители Московской области прийти в себя от массовых отключений электричества из-за ледяного дождя, который накрыл Подмосковье в декабре. Как на их долю выпали новые испытания – экстремальные морозы и блэкаут.
Елена Березина

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МК в регионах

В Волгоградской области предотвращено массовое отравление смертоносным «Боярышником»
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В Волгоградской области предотвращено массовое отравление смертоносным «Боярышником»

На предновогоднюю неделю и январские праздничные дни в России пришелся пик борьбы с торговлей опасной для жизни спиртосодержащей продукции. В Волгоградской области из розничной продажи изъято порядка 13 тысяч литров всевозможных лосьонов, экстрактов и косметических жидкостей на основе спирта. Флаконы с потенциальной отравой могли попасть в пищеварительный тракт неразборчивых волгоградцев, которые готовы пить все, что «горит».

Оксана Кузнецова
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