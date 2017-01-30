Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный

После гибели учредителя Soho Rooms у его подруги случился припадок фото Известный диджей и один из учредителей ночного клуба Soho Rooms 41-летний Сергей Ткаченко выпал из окна элитного дома на Шмитовском проезде после ссоры с девушкой. Станислав Юрьев