Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России. Арсений Томин

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина "убийцей" видео Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане. Остап Жуков

Особенности национальной болезни: почему русским противопоказано молоко фото Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей. Наталья Веденеева