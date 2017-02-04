Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален... Ирина Боброва

Тульские следопыты подвели итоги "Вахты Памяти" – Мы получили информацию о том, что близ деревни Хрущевка Киреевского района имеется глубокая воронка от авиационной бомбы, куда со слов одного из местных жителей после боев 1941 года сносили с полей тела убитых солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали на глубине более двух метров! Сергей Митрофанов

В Туле отметили 75-летие обороны города В городе-герое прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Тульской оборонительной операции и начала контрнаступления под Москвой. Людмила Иванова

Навальный объяснил, почему сможет участвовать в выборах вопреки приговору «Кировлеса» Ленинский районный суд Кирова завершил повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Прокуратура сочла оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными. Защита требует их оправдать. Теперь слово за судьей: решение будет оглашено 8 февраля. Валерия Маркова

Как спастись от собак-убийц: эксперты комментируют трагедию в Москве Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил. Таисия Афанасьева

Елена Васильченко

"Никуда Лукашенко не денется": эксперт оценил перспективы российско-белорусского конфликта видео Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы "МК" отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Андрей Камакин